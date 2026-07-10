Das Hamburg-based Rap- und DJ-Kollektiv bangerfabrique veröffentlicht seit 2023 Musik und prägt mit ihrem vielseitigen Sounds, einer unverwechselbaren Ästhetik und feministischen Scharfsinn die Deutschrap-Landschaft. Das Kollektiv spielt auf Bühnen von Hamburg bis Marseille und hostet seit 2024 die erfolgreiche Veranstaltungsreihe “Hoe Down Throw Down”. bangerfabrique verbindet live Performance mit Clubkultur und internationalen Soundscapes und steht dabei für Spaß, Nahbarkeit und ein emanzipatives Selbstbewusstsein.