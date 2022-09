Bangladesch, ein schönes schwieriges Land

Martin Sattler sammelte im Lauf seiner drei Reisen nach Bangladesch nicht nur Erlebnisse und Erfahrungen, sondern auch eindrucksvolle Bilder.

Als Geograf hat er das nötige Hintergrundwissen, als Backpacker gibt es die Nähe, die solche Bilder entstehen lässt. Anhand dieser Fotos verschafft er Einblicke in ein Land, dem es an Problemen nicht mangelt: hohe Bevölkerungsdichte bei Rohstoffarmut, niedrige Arbeitsstandards, Kinderarbeit, Landverlust als Folge des Klimawandels, fehlende Infrastruktur bei der Müllentsorgung und Korruption. An vielen Bildern kann man aber auch die Schönheit, Lebensfreude und Gastfreundschaft dieses liebenswürdigen Volkes erkennen.