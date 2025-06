BAP Zeitreise Sommer 2025

Seit mehr als 40 Jahren gilt Wolfgang Niedeckens BAP in der deutschen Musikszene als echte Rock-Institution. Am 24. Juli gastieren die auf "Zeitreise" befindlichen Kölner auf der Burg in Esslingen.

BAP begeistern im kölschen Dialekt Fans weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus. Laut dem "Rolling Stone" galten sie in den frühen Achtzigern als Popstars von schier unfasslicher Größe und prägten mit ihren Songs den Musikgeschmack der Menschen nachhaltig. Hits wie "Verdamp lang her", "Kristallnaach" oder natürlich auch "Do kanns Zaubere" brannten sich unwiderruflich in die Ohren und Herzen ihrer Fans. 2024 begibt sich BAP auf eine musikalische Zeitreise, auf der sie sämtliche Songs der beiden Doppelplatin-Alben „Für Usszeschnigge“ (1981) und “Vun Drinne Noh Drusse“ (1982) spielen werden.

Wirft man einen genaueren Blick auf die beiden, die Karriere von BAP bestimmenden Million-Seller, erhält man eine Ahnung, warum sie so über die Maßen erfolgreich waren: Die thematische Brandbreite der Liedtexte ist enorm und spiegelt in ihrem Facettenreichtum all das wieder, was die damals jungen Menschen bewegte. Die damalige Generation war auf der Suche nach neu definierten Werten, einem neuen Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit. Es war die Zeit der Friedensbewegung, der Atomkraftgegner und einer neuen Musikausrichtung, in der die Songs von BAP eine wesentliche Rolle spielten.

Im Dezember 2023 haben BAP im traditionsreichen Kölner Sartory an vier Abenden ihr Album "Zeitreise: Live im Sartory" aufgenommen und damit unmittelbar Platz 1 der deutschen Album-Charts übernommen. Auf ihrem dreizehnten Nummer-eins-Album hat die Band eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Magie der Lieder durch die neuen, behutsamen, mit dem nötigen Respekt gespielten Arrangements erhalten konnten, weshalb sie überhaupt nichts von ihrer ursprünglichen Wirkung verloren haben. Für Wolfgang Niedecken war es oberstes Gebot, die Seele und Quintessenz eben jener Lieder zu erhalten, die für so viele Menschen der Soundtrack ihrer Jugend sind, unwiderruflich verbunden mit ihren ganz persönlichen, prägenden Erlebnissen, Gefühlen und auch zeitgeschichtlichen Ereignissen.