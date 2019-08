Baphofest II

Basilisk

Die Japaner sind bereits seit 1997 unterwegs und zelebrieren Black/Death Metal vom feinsten. Seltenst gesehen in Deutschland handelt es sich auch diesmal um 1 von nur 2 Exklusiven Auftritten in der Bundesrepublik 2019. Ein ganz besonderes Erlebnis das man sich nicht entgehen lassen sollte!!!

Mournful Winter

Der erste Funke dieser dunklen und puren Kälte erstrahlte im Jahr 2009. Unter dem Einfluss von Bands wie Darkthrone, Mayhem, Front Beast und Katatonia entstanden die ersten drei Songs und schließlich formte sich 2014 der Funke zu einem kalten und dunklen Zauber von Zerstörung. Danach folgte noch ein ein Full length Album und eine Split CD.

Primaire

Die Augsburger Black Metal Truppe um Mastermind "Gestalt" sind erst seid 2018 unterwegs, klingen jedoch so als wären sie dies schon seid Anfang der 90er Jahre. Old School Black Metal wie man ihn nur noch aus alten Tagen von Darkthrone und Co gewohnt ist. Ein Absolutes Muss für alle Freunde dieser Ära des Black Metal!!!

Boötes Void

Das neue lokale Black Metal Kommando gibt sich zum 2ten Mal die Ehre und besucht den Bhof. Und wer schon das letzte mal dabei war, weis was ihn erwartet und dass frühzeitiges Erscheinen sich lohnt. Atmosphärischer okkulter Black Metal wie er besser nicht in diese Zeiten passen könnte. Also seid dabei wenn euch der Ziegenmann "Boötes" in die Leere schreit!!!