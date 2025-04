Bar&Band-Abend mit "The Fab South"

Bar&Band in der Alten Apotheke

Einmal im Monat wird die Alte Apotheke zur Bühne: Bands aus unserer Region spielen in der persönlichen Wohnzimmeratmosphäre der Alten Apotheke an einem Barabend-Donnerstag.

Im Mai freuen wir uns auf "The Fab South" - und sie bringen das mit, was Musik für sie ausmacht: Emotionen und Gefühle, die im Kopf entstehen, werden real und spürbar. Musik kratzt an der Seele, macht glücklich, traurig oder nachdenklich. Und sie bringt Menschen zusammen.

THE FAB SOUTH nehmen euch mit auf eine Reise durch jene Jahrzehnte, in denen großartige Musik entstand, die 60er und 70er Jahre. Stilvoll und unterhaltsam präsentieren THE FAB SOUTH Perlen aus Blues, Jazz, Soul und Funk.

Freut euch auf einen vielfältig-musikalischen Abend!