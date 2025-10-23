Bar & Band - Fries, Das Leben nach dem Happy End

Circa alle 6 Wochen wird die Alte Apotheke zur Bühne: Bands aus unserer Region spielen in der persönlichen Wohnzimmeratmosphäre der Alten Apotheke an einem Barabend-Donnerstag.

Das Leben nach dem Happy End - Musikgeschichten von und mit Frieder Siegloch

Mehr als 20 Jahre war Frieder Siegloch Frontmann der Band Schulze. Deren Abschiedskonzert liegt inzwischen schon über 20 Jahre zurück. Musik gemacht hat Frieder Siegloch auch in dieser Zeit, hat Lieder geschrieben und ist mit Sebastian Aisslinger als Duo Zwischentöne aufgetreten.

Seit 2023 ist er unter dem Projektnamen Fries wieder unterwegs - mit neuer Band und neuem Album "Das Leben nach dem Happy End". Bei den Aufnahmen dazu entstand die Idee, ein Buch darüber zu schreiben, was Frieder Siegloch in den letzten 20 Jahren gemacht hat.

Das Buch trägt denselben Titel wie das Album und die 12 Kapitel heißen wie die Songs des Albums.

Die musikalische Lesung verknüpft Buch und Lieder zu einem intensiven Erlebnis - Frieder Siegloch singt zur Gitarre, begleitet von Sebastian Aisslinger am Cello.

Dabei ist der Titel Programm: Hier erzählt jemand Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Individuelle Geschichten, sehr persönlich auf den Punkt gebracht. Doch sie sprechen -ganz offen und ohne jede Fassadenmalerei- Gefühle und Situationen an, die vielen von uns im Leben früher oder später begegnen. Deshalb bewegen und berühren sie.

Freut euch auf einen besonderen, musikalisch-persönlichen Abend!