Bar & Band mit Hidden Haven

Circa alle 6 Wochen wird die Alte Apotheke zur Bühne: Bands aus unserer Region spielen in der persönlichen Wohnzimmeratmosphäre der Alten Apotheke an einem Barabend-Donnerstag.

HIDDEN HAVEN in concert

Vocals | Piano | Drums

Songs mit Vibe und Seele

Die Band HIDDEN HAVEN will mit ihrer Musik Menschen inspirieren und wird an diesem Abend Lieder mit Tiefgang auf hohem musikalischem Niveau für Sie spielen.

Joana Obeng berührt das Publikum mit ihrer kraftvollen Stimme, Janita-Madeleine Wiesbacher überzeugt am Piano mit ihrer feinfühligen und zugleich dynamischen Art und Andreas Schienmann sorgt an den Drums für einen mitreißenden Groove.

Die drei Musiker harmonieren auf der Bühne, überzeugen mit einer starken Bühnenpräsenz und versprühen Spielfreude und Lebendigkeit.

Das gesamte Konzert wird ein Programm aus eigenen Liedern der Band sein - jeder davon ist ein eigenes Kunstwerk.

Inhaltlich ist der Bandname („Verborgener Hafen“) Programm: Freuen Sie sich auf einen Abend, an dem Sie ermutigt werden, zur Ruhe kommen und auftanken können.