Mischung aus Jazz, Pop, Blues, Tango und Soul. Die Freude an der gemeinsamen Musik und ein einfühlsames Zusammenspiel zeichnen das überregionale Quintett aus.

Das Barbara Amann Quintett steht für eine hochkarätige und unterhaltsame Mischung aus Jazz, Pop, Blues, Tango und Soul. Die Freude an der gemeinsamen Musik und ein Die Heidelberger Saxophonistin Barbara Amann hat mit Günter Hornung am Klavier, Christof Risch am Bass sowie dem Schlagzeuger Olli Schmitz eine kongeniale Rhythmusgruppe gefunden. Komplettiert wird das Quintett durch die Sängerin Martina Buske, die mit ihrer außergewöhnlichen und groovigen Stimme dynamisch zwischen den Klangfarben wechselt. Mit einfallsreichen Improvisationen auf ausgewählte Musikstücke schaffen es die fünf Musiker, selbst aus Jazz-Abstinenzlern Jazz-Fans zu machen.