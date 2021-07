Barbara Auer liest Anna Seghers: Der Ausflug der toten Mädchen

Anna Seghers zählt zu den großen deutschen Schriftstellerinnen, deren Bücher von den Nazis verboten und verbrannt wurden. Im mexikanischen Exil entstand ihre Erzählung „Der Ausflug der toten Mädchen“. In einer faszinierenden Sprache erzählt sie, ausgehend von einem Schulausflug, von Schuld und großer Menschlichkeit, von Tapferkeit und Versagen.

Barbara Auer, eine der bedeutenden deutschsprachigen Film- und Fernsehschauspielerinnen unserer Zeit, verleiht der Ich-Erzählerin Netty ihre Stimme. Zuletzt war sie in der Anna-Seghers-Verfilmung „Transit“ im Kino zu sehen, ein Berlinale-Wettbewerbs-Beitrag unter der Regie von Christian Petzold. Im Fernsehen brillierte sie aktuell in der Rolle der Ethikratsvorsitzenden in dem vieldiskutierten TV-Drama "Gott" von Ferdinand von Schirach. Musikalisch begleitet wird sie von Maria Reiter, die Viele von ihrer langjährigen Zusammenarbeit in der Band von Konstantin Wecker kennen. Mit Christian Gruber verbindet sie eine vielbeachtete musikalische Freundschaft. Als Mitglied im Gitarrenduo Gruber & Maklar verfolgt er seit Jahren eine intensive, internationale Konzertkarriere. Ein faszinierendes Stück Weltliteratur, präsentiert von einem beeindruckenden Ensemble. Ein Text mit Musik, der das Publikum auf sich selbst zurückwirft, irritierend in der Aktualität der Fragen, die er provoziert.

in einer Bearbeitung von Martin Mühleis, mit Maria Reiter – Akkordeon

Christian Gruber - Gitarre

Theaterhaus Hof