Barbara Gräsle – GitarrenWeltReise

Eine virtuos-klangvolle Entdeckungstour.

Als klassisch studierte Gitarristin ist Barbara Gräsle nach jahrelanger Konzerttätigkeit mit vielen Musikern und Komponisten in den verschiedensten Musikstilen daheim.

Bei der GitarrenWeltReise vermittelt die Künstlerin im wahrsten Sinne des Wortes spielend ihre Begeisterung für die sprichwörtliche "Vielsaitigkeit“ der Gitarre: Klassische Musikstücke treffen auf raffiniert arrangierte Klassiker aus Folk und Pop sowie fröhliche Ragtimes mit dem Banjo.

Erleben Sie aus dem sonnigen Spanien die „Recuerdos de lʼAlhambra“ („Erinnerungen an die Alhambra“) – eines der berühmtesten Meisterstücke für Gitarre und bekannt für seine anspruchsvolle Tremolotechnik, die den Klang von Wasserbrunnen im maurischen Palast in Granada imitiert. Tauchen Sie ebenso ein in die silbrige Klangwelt der verspielten und trickreichen „Fingerstyle“-Kompositionen namhafter Stahlsaitenzauberer der Gegenwart!

Als „Reiseleiterin“ versorgt Barbara Gräsle die Zuschauer auch mit Wissenswertem und Unterhaltsamem rund um die Musikstücke und verrät manche Besonderheiten ihrer Instrumente – möglicherweise auch, warum bei ihren Konzerten stets ein Wellensittich dabei ist. Reisen Sie mit!

Barbara Gräsle entdeckte mit zehn Jahren ihre Begeisterung für die Gitarre und war mehrfach 1. Preisträgerin bei „Jugend musiziert“. Nach ihrem Studium an der Musikhochschule Stuttgart folgte ein Begabtenstipendium am Konservatorium Luzern sowie Konzerttätigkeit mit namhaften Musikern und Komponisten. Barbara Gräsle ist zudem als freischaffende Musikerin in verschiedensten Formationen und Projekten tätig.