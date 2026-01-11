Barbara Gräsle: GitarrenWeltReise

GitarrenWeltReise – eine virtuos-klangvolle Entdeckungstour.

Als klassisch studierte Gitarristin ist Barbara Gräsle, die „Saitenmeisterin par excellence“ (StZ vom 08.04.2025), nach jahrelanger Konzerttätigkeit mit namhaften Musikern und Komponisten in den verschiedensten Musikstilen daheim.

Bei der GitarrenWeltReise vermittelt die Künstlerin im wahrsten Sinne des Wortes spielend ihre Begeisterung für die sprichwörtliche „Vielsaitigkeit“ der Gitarre!

Erleben Sie aus dem sonnigen Spanien die „Recuerdos de la Alhambra“ („Erinnerungen an die Alhambra“) – eines der berühmtesten Meisterstücke für Gitarre und bekannt für seine anspruchsvolle Tremolo-Technik, die den Klang von Wasserbrunnen im maurischen Palast in Granada imitiert. Tauchen Sie ebenso ein in die silbrige Klangwelt der verspielten und trickreichen „Fingerstyle“-Kompositionen namhafter Stahlsaitenzauberer der Gegenwart. Mit fröhlichen Ragtimes auf dem Banjo ist ein abwechslungsreicher Abend garantiert!

Als „Reiseleiterin“ versorgt Barbara Gräsle die Zuschauer auch mit Wissenswertem und Unterhaltsamem rund um die Musikstücke und verrät manche Besonderheiten ihrer Instrumente – möglicherweise auch, warum bei ihren Konzerten stets ein Wellensittich dabei ist...