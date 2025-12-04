Barbara Gräsle, Rudolf Guckelsberger: "Alle Jahre wieder … „ oder : "Früher war mehr Lametta!"

Die Advents- und Weihnachtszeit ist (trotz Hektik und Geschenkestress) immer auch eine Zeit der Besinnung.

Man denkt an Freunde und Verwandte, macht sich Gedanken über sein Leben, erinnert sich vielleicht an die erwartungsfrohen Stunden seiner Kindheit.

Aber nicht immer verläuft das „Fest der Feste“ so, wie man es sich und den anderen wünscht. Oft kommt aus heiterem Himmel etwas dazwischen und die ersehnte Heimeligkeit des „Alle-Jahre-wieder“ wird überrumpelt vom Unvorhersehbaren...

Davon erzählen die ausgewählten Geschichten mit Texten (von u.a. Gerhard Polt, Robert Gernhardt, Hanns Dieter Hüsch, Axel Hacke und Heinrich Böll) unserer humorvoll-originellen Weihnachts-Soiree der etwas anderen Art.

Barbara Gräsle nimmt die Atmosphäre der Texte auf und unterstreicht sie „vielsaitig“ mit (fast!) weihnachtlicher Musik unterschiedlichster Instrumente - vom Banjo bis hin zur 9-saitigen Gitarre!