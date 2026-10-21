Barbara Gräsle, Rudolf Guckelsberger: Gift und Gänsebraten

Haben Sie genug von trüben Wintertagen und wünschen sich zur Abwechslung mal etwas kurzweilig Un-heimeliges? Nerven- und Gaumenkitzel serviert mit dem passenden Ohrenschmaus?

Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Hochspannende, heitere Kriminalgeschichten mit Schauderfaktor und Genuss hoch 2: für die Ohren und für das Zwerchfell!

Zum Gruseln und Lachen bringen Sie: der bewährter Vorleser Rudolf Guckelsberger und die viel-saitige Gitarristin Barbara Gräsle, die die mörderisch-kulinarischen Krimis mit ihren giftig-witzigen Arrangements begleitet.

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend frei nach dem Motto „All I want before Christmas … is crime!“