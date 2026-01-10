Barbara Künkelin

Man schreibt das Jahr 1688.

Vor den Toren der Stadt Schorndorf steht der französische General Mélac mit seinen Truppen und verlangt die Übergabe der Festungsstadt, wie es mit der Regierung des Herzogtums Württemberg vereinbart wurde, um Stuttgart zu schützen. Doch gegen den herzoglichen Befehl formiert sich Widerstand in Person von Barbara Walch (Künkelin), der Gattin des Bürgermeisters. Zusammen mit weiteren mutigen Frauen Schorndorfs und mit Unterstützung des Festungskommandanten Krummhaar, stürmen sie bewaffnet mit Mistgabeln, Dreschflegeln und Hellebarden das Rathaus, setzen die herzoglichen Unterhändler fest und verhindern so die Übergabe der Stadt…

Mit

Anna Maria Beier, Rolf Fuhrmann, Andreas Krohberger, Eduard Schall, Renate Völker, Lynn Nitsche-Whitfield, Matthias Rösler