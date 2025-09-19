Barbara Kern – Bargeld adé? – Risiken einer bargeldlosen Zukunft

Warum die Abschaffung von Bargeld alle betreffen würde

Was passiert, wenn Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel verschwindet? Die vollständige Umstellung auf digitale Zahlungen bringt nicht nur Komfort, sondern birgt auch erhebliche Risiken: Verlust der Privatsphäre, umfassende Kontrolle durch Banken und Staat, Gefahr von Negativzinsen und Abhängigkeit von Technik. An diesem Abend beleuchtet Barbara Kern die Folgen der möglichen Bargeldabschaffung, diskutiert Alternativen und zeigt, warum Bargeld mehr ist als nur ein Zahlungsmittel. Die BI »Stuttgart zahlt bar« ist Teil einer wachsenden Community verwandter Initiativen, so in Tübingen, Heidelberg, im Allgäu, im Odenwald und anderswo. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich!

