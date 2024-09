Barbara Rose „Geisterschule Blauzahn“

Freddy bekommt einen mysteriösen Brief für einen Internatsplatz in der Geisterschule Blauzahn. Was er und seine schrullige Tante Liz nicht wissen.

In den alten Gemäuern werden eigentlich nur magische Wesen wie Gespenster, Vampirkinder, Irrlichter und Waldgeister unterrichtet. Um Nachwuchsprobleme zu lösen, werden nun auch unerschrockene Menschenkinder aufgenommen. Eine Geschichte voller Magie, Gespenster und schrulliger Abenteuer beginnt!

Anmeldung für Schulklassen der Klassen 2 und 3: kinderbibliothek@heilbronn.de