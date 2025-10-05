Barbara Stoll, Biggi Binder, Barbara Gräsle: Women est Ohhhman

Gelesen von Barbara Stoll, gesungen von Biggi Binder und ... an der Gitarre: Barbara Gräsle!

Herrlich ironische Geschichten über die weibliche Selbst- und Fremdbetrachtung und über das kompliziert-komplexe Verhältnis zwischen Mann und Frau!

Reflexionen über Arbeit, Auszeit, Alternativen, Mann, Kind und Kegel, Multitasking, und und und...

Originelle und unvergessene Texte von Kästner, Tucholsky, Ildiko von Kürthy, Mascha Kaleko und vielen anderen begleitet vom Duo „Hearts and Bones“ mit gefühlvollen, fröhlichen und frechen Songs.

Frau: „Liebst Du mich auch?“ – Mann: „Ja, dich auch!“