Barbara Stoll: Literarisches Kabarett Gefährliche Liedschaften „singing in the brain“

Literarisches Kabarett.

Gefährliche Liedschaften singing in the brain- Herzgeschichten und Mördergrubenlieder:

Historische Zeugnisse, extravagante Leidenschaften und das Sehnsuchtsheulen aus Berliner Hinterhöfen, Geschichten und Gedichte von Adligen, Mätressen und den Huren Babylons.

Lieder von Holländer, Brecht, Mehring, Kreisler u.a. Gedichte von François Villion, Goethe, Gernhadt, Ringelnatz, Heiner Müller u.a.

Am Klavier: Konzertpianist Frieder Egri aus Karlsruhe.

Barbara Stoll – Schauspielerin, Sprecherin und Künstlerin mit Tiefgang.