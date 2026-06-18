Barbara Stoll: Literarisches Kabarett Gefährliche Liedschaften „singing in the brain“

Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

Literarisches Kabarett.

Gefährliche Liedschaften singing in the brain- Herzgeschichten und Mördergrubenlieder:

Historische Zeugnisse, extravagante Leidenschaften und das Sehnsuchtsheulen aus Berliner Hinterhöfen, Geschichten und Gedichte von Adligen, Mätressen und den Huren Babylons.

Lieder von Holländer, Brecht, Mehring, Kreisler u.a. Gedichte von François Villion, Goethe, Gernhadt, Ringelnatz, Heiner Müller u.a.

Am Klavier: Konzertpianist Frieder Egri aus Karlsruhe.

Barbara Stoll – Schauspielerin, Sprecherin und Künstlerin mit Tiefgang.

Info

Kabarett der Galgenstricke
Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar
Theater & Bühne
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