Barbara Stoll: Woman est omen

Ein herrlich ironisches Lied- und Lyrikprogramm über weiblich ominöses Selbstverständnis.

Rabenschwarz – und sehr gelassen.

Mit originellen und unvergessenen Texten von Humpe, Gernhard, Kaleko, Hohler, Tucholsky, Lieder von Peer Raben, Kreisler, Max Rabe, Eisler.

Gespielt, gelesen und gesungen von Barbara Stoll, am E- Klavier ist Frieder Egri.

Bio:

Barbara Stoll geboren am 10.11.1961 kommt aus Überlingen am Bodensee, studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart, ist Diplomschauspielerin und Regisseurin für Theater, Musicals und Liveshows (Fernsehen). Vielen ist sie auch als Filmschauspielerin (u.a. Tatort) und aus Engagements an Stadt- und Staatstheatern bekannt dort waren ihre Rollen u.a. Elektra, Medea, Kassandra, Maria Stuart, Titania. Seit 1995 ist sie die Senderstimme des deutsch-französischen Kulturkanals Arte und sie ist Sprecherin beim SWR/ ARD seit 1982.

