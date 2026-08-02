Barbarossa hält Einzug in Schwäbisch Gmünd

Die Besucherinnen und Besucher werden entführt ins Mittelalter mit einem prunkvollen Festumzug.

Barbarossa zieht ein mit Gefolge in Schwäbisch Gmünd auf den Johannisplatz mit circa 150 Mitwirkenden des Staufersaga Vereins. Das Herrschergeschlecht hoch zu Roß mit prunkvollen Gewändern mit Gefolge und Zünfte, eine Prunktafel, Ritterschlag, Schwertkampf, Musik und Tanz und vieles mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher. Lassen Sie sich verzaubern in die Welt des Mittelalters.