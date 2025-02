Patrick Noe – Live und Akustisch

Patrick Noe, bekannt für seine emotionalen Songs und authentischen Geschichten, lädt gemeinsam mit den Musikern Thilo Zirr und Frank Schäfer zu einem exklusiven Akustikkonzert ein.

Mit seiner Musik und seinem unverwechselbaren Stil hat sich Patrick Noe nicht nur in Mosbach, sondern deutschlandweit einen Namen gemacht.

Bereits 2017 sorgte er mit seiner Debütsingle „Himmel“ – veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem Management der Fantastischen Vier – für Aufsehen. Die Pop-Hymne wurde von Radiosendern von Bayern bis Helgoland gespielt und brachte den Newcomer ins Rampenlicht. Es folgten Konzerte, Radiointerviews und weitere Veröffentlichungen, die seine musikalische Laufbahn prägten.

Trotz der pandemiebedingten Herausforderungen veröffentlichte Patrick Noe im April 2022 sein gefördertes Debütalbum „ICH“ in Zusammenarbeit mit der Initiative Musik und dem Verlagshaus BMG. In den vergangenen zwei Jahren entstanden weitere Songs in Kooperation mit Musikern und Produzenten aus ganz Deutschland. Patrick Noe überzeugt nicht nur mit seinen tiefgründigen Texten, sondern auch mit seiner beeindruckenden Bühnenpräsenz und der spürbaren Nähe zu seinem Publikum. Seine Konzerte sind ein Erlebnis, das berührt und begeistert.

Dieser Abend wird sowohl musikalisch als auch atmosphärisch ein Highlight. In einer intimen, akustischen Darbietung entfalten seine Songs ihre ganze Strahlkraft. Begleitet von persönlichen Geschichten, die Einblicke in die Entstehung der Musik und die Menschen dahinter geben, entsteht eine einzigartige Verbindung zwischen Künstler und Publikum.

Erleben Sie die Magie von Musik und Geschichten, wie sie nur live entstehen kann. Seien Sie dabei und lassen Sie sich von Patrick Noe und seinem außergewöhnlichen Akustikkonzert verzaubern.