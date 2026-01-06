Barbie - Ausstellung Schätztermin für Barbie-Puppen

Jeder kennt sie, besonders die Mädchen lieben sie, und das schon seit Generationen: Barbie ist DIE Puppe schlechthin und gilt als eine der bekanntesten und meistverkauften Puppen der Welt.

Zum ersten Mal ist die berühmteste Puppe der Welt zu Gast in Residenzschloss Ludwigsburg. Bei der Sonderausstellung Barbie–Zwischen Alltag und Glamour steht die Entwicklung der Mode im Vordergrund und damit Barbie als Modepuppe im Rampenlicht.

Den Trends der Damenmode seit den 1960er-Jahren wird bis in die Gegenwart nachgespürt. So trifft man auf Barbie im pompösen Märchenkleid, im Badeanzug oder in der Motorradjacke – denn die Modewelt von Barbie ist bunt wie das Leben. Ob Barbie Trendsetter ist oder nur die Trends aufnimmt – das können Sie selbst entdecken! Im Hollywood- und Rockstar-Bereich der Sonderausstellung hat Barbie dann ihren großen Auftritt als Cher, Shakira oder als Disney-Prinzessin. Ihr Freund Ken tritt hier unter anderem als Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis oder James Bond auf.