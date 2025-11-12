Barbora Soares wurde am 17. März 1984 in Prag, damals Tschechoslowakei, geboren und wuchs in einer musikalischen Familie auf.

Schon von Kindesbeinen an widmete sie sich der Musik, sang in Kinderchören, studierte Sologesang und begann als Jugendliche, ihre eigenen Kompositionen in Prag aufzuführen. Seit 2019 ist Barbora hauptberuflich als Musikerin tätig. Sie veröffentlichte zwei Alben und zahlreiche Singles und arbeitet zudem als Studio-Sängerin an verschiedensten Projekten mit.

Sie tritt in den unterschiedlichsten musikalischen Settings auf – von Pop, Funk, Jazz und Rock über Showbands bis hin zu akustischen und Solo-Programmen – häufig begleitet sie sich selbst auf der Gitarre. Zu ihren Kollaborationen zählen international anerkannte Künstler. Barbora hat an bedeutenden Spielstätten und Veranstaltungen aufgetreten, darunter das Theaterhaus Stuttgart, Sendungen des SWR2 und auf dem Kreuzfahrtschiff Europa2. Obwohl sie gelegentlich auch als Model und Schauspielerin arbeitet, liegt ihr Hauptfokus auf Gesang und Songwriting. Sie spricht fließend Tschechisch, Deutsch und Englisch und verfügt zudem über Kenntnisse in Spanisch und Portugiesisch. Durch die Kombination ihrer multidisziplinären Fähigkeiten in Songwriting, Videoproduktion, Grafikdesign und Live-Performance gestaltet Barbora eine vielseitige und ausdrucksstarke künstlerische Karriere.