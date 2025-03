Barcamp im OFFENEN VOGTSHAUS 2025

Komm vorbei und gestalte mit einen lebendigen Kultur- und Begegnungsort in Böblingen!

Am Samstag, den 12. April 2025, wird das OFFENE VOGTSHAUS zum Treffpunkt für alle, die Lust auf Austausch, Kreativität und Gemeinschaft haben. Beim Barcamp von 11 bis 16 Uhr im Deutschen Fleischermuseum in Böblingen kannst Du mitgestalten, Ideen einbringen und Gleichgesinnte treffen. Völlig egal, ob Du bereits eine konkrete Vorstellung hast oder dich einfach inspirieren lassen möchtest – Du bist hier auf jeden Fall genau richtig!

Was ist nochmal das OFFENE VOGTSHAUS 2025?

Vogtshaus und Vogtsscheune am Böblinger Marktplatz beherbergen im Moment nur das Deutsche Fleischermuseum. Doch in den beiden schrägen Fachwerkkästen könnte noch so viel mehr stattfinden! Das OFFENE VOGTSHAUS 2025 will und soll ein lebendiger Treffpunkt werden – ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Ideen spinnen und gemeinsam Projekte umsetzen. Ob Kreativwerkstatt, Kochabende, offene Ateliers oder soziale Initiativen – alles ist möglich! Doch damit Das klappt, brauchen wir Deine Ideen!

Warum ein Barcamp?

Ein Barcamp ist kein klassischer Vortragstag – hier entscheidest Du, worüber gesprochen, gearbeitet oder experimentiert wird. Es gibt keine feste Tagesordnung, sondern Sessions, die sich spontan aus den Interessen der Teilnehmenden ergeben. So funktioniert es:

Keine Zuschauerinnen, nur Teilnehmerinnen – Jede*r kann sich einbringen! Alles kann, nichts muss – Ob Vortrag, Diskussion, Workshop oder gemeinsames Basteln – jede Idee zählt! Drei Interessierte genügen – Sobald sich drei Personen für ein Thema begeistern, findet eine Session statt! Themenvielfalt erwünscht – Ob nachhaltiges Kochen, Urbanes Basteln, Tanz oder eine ganz neue Idee – alles ist willkommen! Flexibilität – Passt Dir eine Session nicht? Dann wechsle einfach in eine andere!

So läuft das Barcamp ab:

Ab 10:30 Uhr: Ankommen & Begrüßung

11:00 Uhr: Sessionplanung – bring deine Ideen mit oder lass dich inspirieren!

11:30 - 15:30 Uhr: Sessions in verschiedenen Räumen – von Workshops bis Diskussionen ist alles möglich!

15:30 Uhr: Abschlussrunde – Wir tauschen uns aus und nehmen Inspiration mit nach Hause!

Warum Du dabei sein solltest:

Du willst neue Leute kennenlernen und dich vernetzen?

Du hast Ideen und suchst Mitstreiter*innen?

Du möchtest dich inspirieren lassen oder einfach mal reinschnuppern?

Du willst das Offene Vogtshaus aktiv mitgestalten?

Dann sei dabei und bring deine Energie mit!