Kostenfreie Kunst- und Schmuckbewertung - Veranstaltung nach dem Prinzip von „Bares für Rares“.

Kunst interessierte, Sammler und neugierige dürfen sich freuen: im Congress Centrum Heidenheim findet von 10.00 bis 17.00 Uhr eine kostenfreie Wertschätzungsveranstaltung statt. Bewertet werden Kleinkunst (Bilder, Skulpturen), Uhren, Münzen, Teppiche, Schmuck und vieles mehr – ganz nach dem beliebten Prinzip der TV-Sendung „Bares für Rares“.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre mitgebrachten Gegenstände kostenlos schätzen zu lassen – egal wie viele Stücke sie mitbringen.

Das erfahrene Expertenteam um Herrn Bamberger, Art-Galerie-Bamberger.de aus Baden-Baden, ist seit vier Generationen hinweg in der Kunst- und Schmuckbranche tätig und bringt somit fundiertes Wissen und ein geschultes Auge mit. Die beliebten Kunstsprechstunden werden bereits seit acht Jahren bundesweit erfolgreich durchgeführt und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich kostenfrei beraten zu lassen. Gerne können Sie sich unter 07221 2763356 anmelden, aber auch ohne Anmeldung vorbeischauen.