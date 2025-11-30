Barfuß im Park

Neil Simon BARFUSS IM PARK Komödie

Lustig, romantisch, zeitlos! Erleben Sie in der Weihnachtszeit den beliebten Stuttgarter Schauspieler Jörg Pauly als überforderten Ehemann in einer herzerwärmenden Komödie.

Paul Bratter ist ein überaus korrekter und solider Mann, der als Anwalt in New York arbeitet. Doch nach seiner Heirat mit Corie ist es aus mit dem geordneten Dasein, denn bei Corie werden Lebensfreude und Vergnügen großgeschrieben.

Nach stürmischen Flitterwochen beginnt nun das reale Eheleben. Das frischgebackene Ehepaar Bratter zieht in seine erste gemeinsame Wohnung ein. Eigentlich sollte ihrem Glück nichts im Wege stehen, doch der Alltag stellt ihre junge Ehe gleich auf eine harte Probe: Die Wohnung liegt im fünften Stock ohne Aufzug, die Möbel fehlen, im Dach klafft ein großes Loch, der Nachbar, ein extravaganter Sonderling, erweist sich als sehr anhänglich und zu allem Überfluss kommt auch noch Cories Mutter zu Besuch ...

Mit ihrer „Mischung aus rasantem Sprachwitz und Tiefsinnigkeit“ (Der Spiegel) eroberte das erste Stück von Neil Simon, dem „König des Broadway“, ab 1963 rasch die Theaterbühnen der ganzen Welt. Spätestens die erfolgreiche Verfilmung mit Jane Fonda und Robert Redford machte diese Komödie unsterblich.

An der Komödie im Marquardt inszeniert Robin Telfer, der für seine liebevollen und psychologisch fein gezeichneten Inszenierungen wie „Monsieur Claude und seine Töchter“, „Drei Männer im Schnee“ und „Arsen und Spitzenhäubchen“ bereits drei Mal mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde.