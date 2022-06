10.00 Uhr: Barfuß-Spaziergang – barfuß und in Barfußschuhen zu mehr Gesundheit und Achtsamkeit

Barfußgehen auf verschiedenen Untergründen mit einigen Übungen und vielen Erklärungen. Es gibt keine besonderen Anforderungen an Kondition oder Fitness. Jede/r kann mit dabei sein. Die Auswirkungen auf unseren gesamten Bewegungsapparat sowie auf den restlichen Organismus (z. B. Stärkung des Immunsystems) werden erläutert und erlebt. Spannend – auch für unseren psychischen Zustand gibt es positive Aspekte (z. B. Stressabbau) und in der kindlichen Entwicklung sind ebenfalls unbestreitbare Vorteile zu erkennen. Mit Spaß und Freude wird Neues entdeckt und eine bessere Körperwahrnehmung erreicht. Auch für Kinder ein Erlebnis der besonderen Art – nicht nur für die Füße! Wer nicht barfuß gehen möchte, kann auch in Barfußschuhen oder normalen Schuhen gehen oder Schuhe zum Wechseln mitnehmen. Treffpunkt: Eingang Panorama Therme Beuren, Freiwillige Spende für einen guten Zweck, Dauer: 1-1,5 Stunden, Veranstalter/Buchung: Volker Streicher, Telefon 07025 2807