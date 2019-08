Barfuß zu mehr Achtsamkeit

Du darfst Dich auf einen Tag mit einer bunten Mischung aus meditativen Übungen, Austausch in der Gruppe oder unter 4 Augen und Selbstreflektion, freuen. Einen guten Teil des Tages werden wir draußen im Park verbringen.

Wir tauchen ein in die Welt der achtsamen Beobachtung von uns selbst. Ein grundlegend wichtiger Aspekt dabei ist es, dies mit einem liebevollen und akzeptierenden Blick zu tun. Achtsamkeit ist ein möglicher Weg zu mehr Bewusstheit. Unsere Fähigkeit unseren eigenen Körper bewusst wahr zu nehmen, kann uns hierbei unterstützen. Barfuß ist diese Wahrnehmungsfähigkeit oftmals noch ausgeprägter als mit Schuhen an den Füßen. Mit der Verfeinerung der Körperwahrnehmung wächst auch die Fähigkeit die eigenen Gefühle und Gedanken wahrzunehmen, und uns selbst auf die Schliche zu kommen.

Du darfst Dich auf einen Tag mit einer bunten Mischung aus meditativen Übungen, Austausch in der Gruppe oder unter 4 Augen und Selbstreflektion, freuen. Einen guten Teil des Tages werden wir draußen im Park verbringen.

Veranstaltungsort und Anmeldung:

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr im Vivobarefoot Concept Store Reutlingen, Rathausstraße 4, 72764 Reutlingen.

Anmeldung per Email an vivobarefootreutlingen@outlook.de, telefonisch unter 07121/8795188 oder direkt im Vivobarefoot Concept Store in Reutlingen.

Workshopleitung: Sabine Bürkle, Trainerin und Coach (www.sabinebuerkle.de), Gründerin der Barfussinitiative Reutlingen und Inhaberin des Vivobarefoot Concept Stores Reutlingen .