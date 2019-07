Barfuß nach draußen gehen? Lass Dich drauf ein und genieße dieses besondere Naturerlebnis im Kreis von Gleichgesinnten.

Barfuß nach draußen gehen, bedeutet in jedem Fall mit dem Boden unter Dir in direktem Kontakt zu sein, bedeutet auch Deinem Körper etwas Gutes tun und kann Dir helfen, auch mit all Deinen anderen Sinnen, die Umgebung um Dich herum aufmerksamer wahrzu-nehmen. Lass Dich drauf ein und genieße dieses besondere Naturerlebnis im Kreis von Gleichgesinnten.