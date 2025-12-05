BARMER 2. Basketball-Bundesliga MERLINS vs. SBB Baskets Wolmirstedt

Am Freitag empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim in der Arena Hohenlohe das Team der SBB Baskets Wolmirstedt (Spielbeginn: 19:30 Uhr).
Arena Hohenlohe Ilshofen Justus-von-Liebig-Straße 1, 74532 Ilshofen
