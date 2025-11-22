BARMER 2. Basketball-Bundesliga MERLINS vs. Uni Baskets Münster

Am Samstag empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim in der Arena Hohenlohe das Team der Uni Baskets Münster.
(Spielbeginn: 20:00 Uhr)
Arena Hohenlohe Ilshofen Justus-von-Liebig-Straße 1, 74532 Ilshofen
