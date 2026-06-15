BAROCK-ENSEMBLE'83: Sommernachts-Serenade 2026

Das Barock-Ensemble’83 widmet sich seit seiner Gründung im Jahr 1983 mit großer Leidenschaft der Pflege und Bewahrung barocker Musik. In mehr als vier Jahrzehnten hat sich das Ensemble zu einer festen kulturellen Größe in Leonberg und der Region Nordschwarzwald entwickelt. Mit inzwischen über 600 Konzerten gehört es zu den kontinuierlichsten und traditionsreichsten Klangkörpern der regionalen Musiklandschaft.

Die Sommernachts-Serenade ist der musikalische Höhepunkt eines jeden Jahres und findet immer am letzten Wochenende im Juli statt, aktuell im Kulturhaus Steinturnhalle in Leonberg.

Es musiziert das Bach-Kammerorchester Leonberg gemeinsam mit dem Weil der Städter Kammerchor unter Leitung von Bernd Koreng in Zusammenarbeit mit Martina Krauß (neugewählte Vorstandsvorsitzende des Barock-Ensemble’83).