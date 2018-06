Barock Open Air mit dem Barock Ensemble '83

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Seit über 30 Jahren musiziert das Barock-Ensemble '83 zum Sommerabend im Spitalhof mit Musikstücken aus den Schatztruhen vieler Barockkomponisten.

In diesem Jahr stehen Werke deutscher und österreichischer Komponisten im Mittelpunkt. So erklingen als Hauptwerke von Georg Friedrich Händel sein berühmtes Concerto grosso „Zum Alexanderfest“ und Sätze seiner „Wassermusik“ und ein weiteres Hauptwerk des Abends ist die bekannte, aber selten aufgeführte „Sinfonia di caccia“ (Jagdsinfonie) von Leopold Mozart. Weitere Musikstücke in verschiedenen Besetzungen alter Meister erfüllen den Sommerabend. Ausführende sind das Bach-Kammerorchester Leonberg mit seinen Solisten, das Ensemble „Flötissimo“ und der Weil der Städter Kammerchor.

Gesamtleitung: Bernd Koreng

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Theater im Spitalhof statt