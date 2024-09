Barock Volleys MTV Ludwigsburg e.V. - Die Heimspiele der Damen

Barock Volleys MTV Ludwigburg Damen Volleyball 3. Liga Süd

Die Heimspiele der Barock Ladies in der Innenstadtsporthalle Ludwigsburg 12.10.2024 Barock-Volleys vs. DJK Schwäbisch Gmünd 26.10.2024 Barock-Volleys vs. USC Konstanz 16.11.2024 Barock-Volleys vs. TV Villingen 23.11.2024 Barock-Volleys vs. TSV Auerbach 14.12.2024 Barock-Volleys vs. TSV GA Stuttgart 11.01.2025 Barock-Volleys vs. SSC Bad Vilbel 25.01.2025 Barock-Volleys vs. SG Volleys Marburg-Biedenkopf 15.02.2025 Barock-Volleys vs. VC Offenburg 15.03.2025 Barock-Volleys vs. VfB Ulm