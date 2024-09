Barock Volleys MTV Ludwigsburg e.V. - Die Heimspiele der Herren

Die Heimspiele der Barock Volley Herren

So, 06.10.24 Barock-Volleys vs. CERATONIA Volleys Eltmann (15:00 Uhr) So, 03.11.24 Barock-Volleys vs. Blue Volleys Gotha (15:00 Uhr) Sa, 16.11.24 Barock-Volleys vs. TSV Grafing (19:00 Uhr) So, 01.12.24 Barock-Volleys vs. TSV Mühldorf (15:00 Uhr) So, 15.12.24 Barock-Volleys vs. L.E. Volleys (15:00 Uhr) Sa, 11.01.25 Barock-Volleys vs. TV Rottenburg (19:00 Uhr) So, 19.01.25 Barock-Volleys vs. TuS Kriftel (15:00 Uhr) So, 26.01.25 Barock-Volleys vs. TV Bühl (15:00 Uhr) Sa, 01.02.25 Barock-Volleys vs. Dentalservice Gust VC Dresden (19:00 Uhr) So, 23.02.25 Barock-Volleys vs. SSG Langen (15:00 Uhr) Sa, 15.03.25 Barock-Volleys vs. Volley YoungStars Friedrichshafen (19:00 Uhr) So, 16.03.25 Barock-Volleys vs. TSV Mimmenhausen (15:00 Uhr) So, 13.04.25 Barock-Volleys vs. SV Schwaig (15:00 Uhr)