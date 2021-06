× Erweitern Sandkunst Ludwigsburg

Sommer, Sonne, Sandkunst! Aus mehreren Hundert Tonnen Sand entstehen riesige Figuren aus Sand.

Eine fleischfressende Pflanze? Eine Tropische Insel mit Palmen? Ein Bonsai-Baum? Noch sind die Details geheim, sicher ist nur eines: Die abwechslungsreiche Pflanzenwelt des Blühenden Barock wird im Sommer um viele Attraktionen reicher, denn beim Sand-Event dreht sich diesmal alles um die Welt der Pflanzen. Welche eindrucksvollen Gewächse lassen die Künstler aus dem ungewöhnlichen Material entstehen?

Im Open-Air-Atelier des Nordgartens können die Besucher live mitverfolgen, wie aus gepressten Sandblöcken erstaunliche Kunstwerke geschnitzt werden. Bei der Eröffnung am 3. Juli wird bereits die Hälfte der eindrucksvollen Großskulpturen zu bewundern sein. Beim spannenden Speed-Carving entstehen vor den Augen der Besucher am Eröffnungstag vier weitere Sand-Gewächse. Ab August gestalten lokale Sandkünstler ihre Kunstwerke aus jeweils einem Quadratmeter Sand. Die Ausstellung verändert sich ständig, und so gibt es täglich Neues zu entdecken.

Für entspanntes Sommer-Feeling gibt es Liegestühle unter riesigen Platanen, exotische Drinks und köstliche Spezialitäten vom Grill. Bei gutem Wetter hat die „Sandgastro“ bis 20 Uhr geöffnet – lassen Sie den Tag mit leckeren Sommer-Spezialitäten, kühlen Getränken und herrlichem Blick auf die Sandskulpturen genussvoll ausklingen!

Eventuelle Änderungen der Veranstaltung erfahren Sie auf der Website: www.blueba.de/de/sand-kunst