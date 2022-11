Barocke Tafelfreuden mit Wilhelmine von Grävenitz und ihrem Privatsekretär im Württemberger Hof in Ludwigsburg

Geschichte genussvoll erleben! Bei diesem unvergleichlichen Mahl taucht ihr in das Jahr 1736 ein, und das in grandioser Begleitung: Wilhelmine von Grävenitz kehrt zurück nach Ludwigsburg. Begleitet wird sie von ihrem Privatsekretär August von Krippendorf. Die Reichsgräfin war die Mätresse und morganatische Ehefrau von Herzog Eberhard Ludwig, dem Gründer der Stadt Ludwigsburg und Erbauer der prächtigen Schlossanlage. Bei den Barocken Tafelfreuden plaudert die Grävenitz über ihre Zeit am Hofe. Freut euch auf eine kostümierte Unterhaltung mit spannenden Geschichten und aufregenden Geheimnissen. Dazu genießt ihr ein himmlisches 4-Gang-Menü. Bei Kerzenschein werden Speisen gereicht, die einst in den Bürgerhäusern aufgetischt wurden.

Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19.00 Uhr

Reservierung erforderlich

Karten zum Preis von € 62,80 erhalten Sie bei allen bekannten Easy Ticket Verkaufsstellen oder über Easy Ticket Service Karten-Hotline +49 (0) 711 - 2 555 555

Montag - Freitag von 8.30 bis 20.00 Uhr Samstags von 9.00 bis 16.00 Uhr