Barockensemble CONCERT ROYAL Köln

Psalm 130 erklingt in diesem Konzert in sehr unterschiedlichen Vertonungen und Textausdeutungen.

Die älteste Vertonung von Johann Nicolaus­ Bruhns, ist noch auf lateinisch, Bach und Boxberg vertonen den deutschen Bibeltext und bei Graupner wird der Text erläuternd ausgedeutet, hier wird also nicht mehr der exakte Bibeltext vertont. Genauso besticht die Musik aller vier Kantaten durch Eindringlichkeit, bei der jedoch der Kompositionsstil zwischen Frühbarock und Spätbarock deutlich variiert.

Karla Schröter erhielt schon früh eine breitge­fächerte musikalische Ausbildung, wobei ihre große Vorliebe bald der Barockmusik galt. Neben ihrem Orgelstudium in Freiburg/Breisgau widmete sie sich dem Cembalo und dem General­bassspiel und übte schon hier eine umfangreiche Tätigkeit als Kammermusikerin aus. Es folgten Studien in Stuttgart und Amsterdam (bei Ton Koopman), danach die intensive Beschäfti­gung mit historischen Oboeninstrumenten.

Die international gefragte Sopranistin Anna Herbst ist sowohl im Konzertfach als auch auf der Opernbühne zuhause. Sie liebt es, Neues zu entdecken und mit vielfältigen Potenzialen zu experimentieren. Ihre besondere musikalische Heimat hat sie in der Alten Musik gefunden – beginnend schon als Jungstudentin und später unter anderem im MA Studium bei Prof. Kai Wessel in Köln und Lübeck.

Franz Vitzthum erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei den Regensburger Domspatzen. Sein Gesangsstudium absolvierte er 2007 bei Kai Wessel an der Musikhochschule Köln. Er arbeitete u. a. mit den Dirigenten Hermann Max, Marcus­ Creed, und Philippe Herreweghe zusammen.

Henning Jendritza studierte Katholische Theologie und Philosophie in Bonn bevor er das Gesangsstudium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Prof. Lioba Braun begann, welches er mit Bestnoten abschloss. Es folgten Meisterkurse bei Thomas Heyer, Stephan MacLeod, Delfo Menicucci, Dietrich Hilsdorf, Josef Loibl und Philippe Jaroussky.

Thilo Dahlmann studierte Gesang an der Folkwang-Hochschule Essen, wo er sein Konzert­examen mit Auszeichnung abschloss. Er war Gast der Salzburger Festspiele, des Bachfests Leipzig und sang beim Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie Hamburg.