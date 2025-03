Barrique-Kellerführung

Wollten Sie schon immer mal in so einen Weinfasskeller reinschauen? Bei uns dürfen Sie nicht nur gucken, sondern auch Anfassen, Riechen und Schmecken!

Gerne nehmen wir Sie mit in unseren Barrique-Keller. In diesem tollen Ambiente weihen wir Sie in die Geheimnisse der Herstellung unserer Weine ein. Warum legt man Wein überhaupt in Holzfässer? Welche verschiedenen Fässer gibt’s überhaupt? Was passiert in einem Fass eigentlich? Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen! Aber: Erzählen kann man ja viel, aber zum krönenden Abschluss gibt’s noch eine Probe direkt aus einem Barrique-Fass zum selber schmecken.

Die Führung dauert ca. 30 bis 45 Minuten. Wir bitten, sich vorab anzumelden, gern auch erst am Tag der Veranstaltung. Sie können sich einfach ein Ticket in unserem Online-Shop reservieren oder rufen Sie uns unter 07131 251735 an.