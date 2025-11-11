Barteks Buchklub

Bücher treffen Beats – Unser neuer Buchklub lädt ein.

Die Idee ist einfach: Jede*r bringt ihr/sein aktuelles Lieblingsbuch mit – egal ob Roman, Krimi, Gedichtband oder Sachbuch – und erzählt kurz, was daran begeistert. Ganz entspannt, ohne Pflichtlektüre und ohne erhobenen Zeigefinger.

Das Besondere: Zu jedem Buch stellen wir unser momentanes Lieblingsalbum oder -song vor. So entsteht ein spannender Austausch zwischen Geschichten und Sounds, zwischen Worten und Musik.

Also, ob Viel-Leserin oder Gelegenheitsschmökerer, Vinyl-Sammlerin oder Streaming-Fan – alle sind willkommen. Hauptsache, Lust auf Austausch und Neugier im Gepäck!