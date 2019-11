Bartenbacher Feuerwerk 2019

Ab 16:30 Uhr: Noch Spektakuläreres Feuerwerk und Kinderfeuerwerk. Um 18:00 Uhr Open Air Livemusik von NO EXIT, Straßenkünstlern, Winterbar, Before Party, Indoor Aftershow Partymit DJ Suni und Kinderanimation. Fast Lane Eingang für Kartenbesitzer.

Am Montag, den 30.12.2019, einen Tag vor Silvester, heißt es wieder 3, 2, 1 - Feuer! Schon zum 9. Mal treffen sich die Feuerwerk-Fans aus der Region zum pyrotechnischen Spektakel an der Festhalle in Göppingen-Bartenbach.Auch in diesem Jahr haben sich die Pyrotechniker wieder neue Akzente und Effekte einfallen lassen und werden das Publikum unter dem Himmel von Bartenbach verzaubern.Dieses Jahr mit Live Musik auf der Open Air Bühne von No Exit, Kinderanimation und Straßenkünstler im Vorprogramm.Dieses Jahr wird bei der Before Party und bei der Aftershow Party in der Festhalle gefeiert!Es gibt wieder ein attraktives Rahmenprogramm und das Küferstüble-Team sorgt mit einer Auswahl an Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Besucher.Das Parkplatzangebot ist stark begrenzt bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.Zutritt nur vom Ortskern zwischen Bäckerei Zeller und Schulgebäude!