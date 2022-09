Barthélémy Toguo (*1967) fokussiert sich in seiner künstlerischen Arbeit auf hoch aktuelle Fragen von Identität und gesellschaftlicher Zugehörigkeit. In seinen Malereien, Zeichnungen, Skulpturen und Installationen thematisiert er Migration, Flucht und Vertreibung aber auch Trinkwassermangel, Klimaveränderungen und kriegerische Konflikte. In der Ausstellung sind sowohl eigens für Esslingen geschaffene Werke sowie ein retrospektiver Überblick zum Werk des Künstlers zu sehen.