Bartholomäus-Jahrmarkt

Bartholomäus, einer der Schutzpatrone des Münsters, hat dem Jahrmarkt, der traditionell in der zweiten Augusthälfte stattfindet, seinen Namen geliehen.

Namenstag hat der Heilige am 24. August; der Markt findet am Sonntag, 24.08.2025 statt. Über 20 Aussteller bieten u. A. Strümpfe, Süßwaren, Holzdeko, Gewürze, Körnerkissen, Bekleidung und Modeschmuck an.

Cafés und Restaurants bieten wie stets eine abwechslungsreiche Gastronomie. So wird die gesamte Altstadt wieder zum Treffpunkt für Gäste und Besucher aus nah und fern.

Dazu kommt die anheimelnde Atmosphäre der romantischen Gassen und Plätze Dinkelsbühls, die zu einem gemütlichen Spaziergang und zum Kennenlernen entlegener Winkel der Stadt verführt.

Gelegenheit dazu bietet sich bei den Stadtführungen, die täglich um 11:00 Uhr und 14:30 Uhr ab dem Altrathausplatz starten. Auch das Kinderzech-Zeughaus öffnet seine Pforten und bietet die Möglichkeit, das Magazin des Heimatfestes zu besichtigen.

Den Abschluss eines gelungenen Familienausfluges macht schließlich der Nachtwächter, der seine Runde um 21 Uhr am Münster St. Georg beginnt und eine Stunde durch die Altstadt zieht.