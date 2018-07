× Erweitern Bartholomämarkt Beimbach Bartholomämarkt Beimbach

Der Startschuss für den Bartholomämarkt fällt am Freitagabend, den 24. August, um 19.45 Uhr mit der Partyband „Aeroplane“ und dem Fassanstich durch Ortsvorsteher Karl Schüler. Die Band aus dem Nürnberger Raum ist zum ersten Mal in Beimbach und garantiert für Partystimmung mit den neuesten Chartbreakern von Bruno Mars oder Adele, den angesagten Partysongs von Olaf Henning oder Abba über Rockklassiker von den Dire Straits oder Bon Jovi bis hin zu fetzigen Rock Roll Nummern von Elvis oder Chuck Berry! Eintrittspreis: 6 Euro.

Der Samstag, 25. August steht ganz im Zeichen des 19. Schlepper- und Nutzfahrzeuge-Oldtimertreffens, es wird mit Sicherheit wieder Hunderte von Oldtimer-Fans anlocken. Außerdem widmen sich die Beimbacher um 11 Uhr und um 13 Uhr dem Thema „Salzsieden im Bretthachtal“ – Der Traum vom weißen Gold geplatzt! Unterstützt werden Sie von den Schwäbisch Haller Salzknechten. Ab 20 Uhr unterhält die Stimmungskapelle „Die Vellberger“ im Festzelt. Eintritt frei!

Am Sonntag, 26. August übernimmt der Musikverein Rot am See die musikalische Umrahmung. Für eine optimale Verpflegung über die Festtage sorgen die Beimbacher Vereine.

Am Samstag und am Sonntag gibt es einen kleinen aber feinen Dorf- und Bauernmarkt mit Gewerbeschau, ein Kinderkarussell dreht seine Runden, die BONANZA-Ponyreitbahn und Ulli`s Bastelbus ist vor Ort. Außerdem besteht die Möglichkeit sein Talent beim Bogenschießen zu entdecken und die Bielrieter Falknerei informiert über heimische und europäische Greifvögel und Eulen mit Vorführungen.