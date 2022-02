Foto: Max Parovsky Bartolomey & Bittmann

Der eine spielt Cello, der andere Violine und Mandola. Gemeinsam gehen sie ihren ganz eigenen musikalischen Weg – und der führt weit weg von allem Gewöhnlichen. Das tun sie seit zehn Jahren mit wachsender Begeisterung, auch beim Publikum. BartolomeyBittmann treffen genau den Ton, der ohne Umwege die Seele flutet – mit Stücken, in denen gefeiert, getanzt, gegroovt und geträumt wird … Hohe Wellen in den sozialen Medien schlug 2017 BartolomeyBittmanns Video „Les Pauli“, eine an 281 (!) Schauplätzen Wiens gedrehte Liebeserklärung an ihre Heimatstadt, die weit mehr als eine Million Mal angeschaut wurde.

Unbändige Spiellust und radikaler Rhythmus mit BartolomeyBittmann: Matthias Bartolomey (Cello), Klemens Bittmann (Violine & Mandola)