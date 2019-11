Basstendenz Nacht

Die Bass Tendenz-Crew steht nun seit fast 6 Jahren für coolen Techno und abgefahrene Feierei. Bekannt geworden durch kleinere Raves im heilbronner Landkreis, hatten die Jungs vergangenes Jahr Ihr erfolgreiches Debüt im Bukowski. Heute feiern Sie mal wieder die eigene Clubnacht mit allen Residents, in gewohnter BassTendenz - Manier. Ab nächstes Jahr wird es einige Änderungen bei den Jungs geben, man kann also gespannt sein, was da noch so auf uns zukommt. Der Eintritt ist für alle early Birds, bis 01.30 Uhr, wieder mal gänzlich für umme - also, ab geht´s, auf zum gemeinsamen BassTendenz-Rave!