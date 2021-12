Meat Special

Seien wir ehrlich: Grillen mit Fleisch macht einfach Spaß.

Besonders wenn die Qualität stimmt. Denn für den perfekten Grillgenuss braucht es hochwertige Zutaten. So gilt auch beim Fleisch die alte Weisheit: „Weniger is(s)t mehr.“

Grille mit uns qualitativ hochwertige Fleischsorten und lerne, was du schon immer über Fleisch und seine Herkunft wissen wolltest! Erlebe Grillgenuss z.B. vom Holzkohle-, Gas-, Elektro oder auch Pelletgrill an der Seite eines Grillmeisters. Erfahre an einem Abend alle Grundlagen rund um das Thema Grillen.