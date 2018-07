basislager - Sektor:Lehmann Club

Das basislager schlägt seine Zelte im Lehmann Club auf und hat dafür den Ausnahmeberg-steiger Etapp Kyle eingeladen.

Der 1987 in der Ukraine geborene Wahl-Berliner hat in den letzten Jahren durch Releases auf Klockworks, Ostgut Ton und Semantica auf sich aufmerksam gemacht. Die Produktionen klingen atmosphärisch und futuristisch, sein Sound als DJ ist dunkel und treibend.Optimal also, um euch auf die Tanzfläche zu fesseln und nicht mehr loszulassen.Und somit auch optimal, um das basislager in einer neuen Umgebung einzurichten und für eine unvergessliche Nacht zu sorgen.Wir freuen uns riesig über die Möglichkeit ein solch musikalisches Juwel nach Stuttgart holen zu können und feiern zudem den Geburtstag unseres Residents Absorption.Rave on!

---------------------------Wichtige Information:

basislager ist ein Ort des friedlichen Miteinanders, an dem sich jeder wohl sowie frei fühlen kann und die Grenzen aller Besucher*innen respektiert werden. Da der Fokus auf der Party, der Musik und den Mitmenschen liegen soll, werden deshalb am Eingang alle Handykameras mit kleinen Stickern abgeklebt. Fotos und Videos sind untersagt.

Sexismus, Rassismus, Homophobie und Diskriminierung sonstiger Form werden in keinerlei Weise toleriert und führen zum unmittelbaren Ausschluss der Party!

---------------------------

Lineup:

Etapp Kyle (Klockworks/Ostgut Ton)

https://soundcloud.com/etappkyle

marly z b2b kralle (basislager)

Absorption (basislager)

Alan Karlson (basislager/eudemonia)

Club Lehmann

Seidenstr 20 (Bosch Areal)

70174 Stuttgart

Doors : 23 Uhr - 10.00 Uhr

