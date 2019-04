basislager - Sektor: White Noise

Das basislager schlägt ein neues Kapitel im White Noise auf und hat dafür den aus Reykjavik stammenden Volruptus eingeladen. Nach dem spontanen Rave Ende letzten Jahres mit dem lokal ansässigen Verschwender werden dieses Mal electroidere Klänge Einzug in die Location in der Eberhartstraße erhalten.

Der Isländer, der mittlerweile in Berlin lebt und an diesem Abend ein Live-Set spielen wird, steht für spacigen und abgefahrenen Electro, welcher unter anderem auf Nina Kraviz’Trip und Bjarkis bbbbbb Label veröffentlicht wird. Support gibt’s vom Lehmann-Urgestein Steffen sowie dem basislager-Resident Alan Karlson.

---------------------------

Wichtige Information: basislager ist ein Ort des friedlichen Miteinanders, an dem sich jeder wohl sowie frei fühlen kann und die Grenzen aller Besucher*innen respektiert werden.Da der Fokus auf der Party, der Musik und den Mitmenschen liegt, werden am Eingang alle Handykameras mit kleinen Stickern abgeklebt. Fotos und Videos sind untersagt.Sexismus, Rassismus, Homophobie und Diskriminierung sonstiger Form werden in keinerlei Weise toleriert und führen zum unmittelbaren Ausschluss der Party!

---------------------------

Lineup:-Volruptus (трип/ bbbbbb )

https://www.facebook.com/volruptus/

https://soundcloud.com/volruptus

-Steffen (Lehmann Club)

-Alan Karlson (basislager/ eudemonia)

Artwork by Marc Allgaier