Zwei Chaoten, zwei DJ-Sets und eine ordentliche Schubkarre voll Bass zum ersten Mal in Tübingen: Sag Hallo zu Bass & Bullshit mit Slona & DJ LXQ!

Nach ihren Festivalshows im Sommer starten die beiden Vögel in der ButterBrezel in die Clubsaison: Es läuft alles was fresh ist und Bass hat - egal ob HipHop, Trap, Future Bass oder Jersey Club.

Bass & Bullshit mit Slona & DJ LXQ ist die Freitagabendshow bei DASDING: Ob mit freshen Gästen wie Larissa Riess oder Dead Rabbit, oder im Zwiegespräch mit sich und ihren imaginären Freunden – freu dich auf Bass und Gehirnfürze aus dem Leben zweier DJs, die sich selbst nicht zu ernst nehmen.